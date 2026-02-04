Baracke in Triebel sanieren? Bürger sind skeptisch

Oberes Vogtland
Mit dem Bezug des neuen Mehrzweckraums am Kultursaal stand ein Teilabriss des Gebäudes im Raum. Es kommt aber anders. Das sorgt für Fragen von Einwohnern.
Steckt Triebel Geld in ein Gebäude, das besser anders investiert werden könnte? Diese Frage kam zur öffentlichen Gemeinderatssitzung auf. Die Skepsis angemeldet hat der Triebeler Ingo Pfretzschner, Ex-Gemeinderat, früher Wehrleiter und im Gemeindebauhof beschäftigt. Es geht um die Baracke hinter dem Gemeindeamt. Nachdem Jugendliche schon...
