MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Baracke in Triebel hinter Gemeindeamt und Kultursaal soll Jugendclub und Bauhof dienen.
Die Baracke in Triebel hinter Gemeindeamt und Kultursaal soll Jugendclub und Bauhof dienen. Bild: Ronny Hager
Die Baracke in Triebel hinter Gemeindeamt und Kultursaal soll Jugendclub und Bauhof dienen.
Die Baracke in Triebel hinter Gemeindeamt und Kultursaal soll Jugendclub und Bauhof dienen. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Baracke in Triebel sanieren? Bürger sind skeptisch
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Bezug des neuen Mehrzweckraums am Kultursaal stand ein Teilabriss des Gebäudes im Raum. Es kommt aber anders. Das sorgt für Fragen von Einwohnern.

Steckt Triebel Geld in ein Gebäude, das besser anders investiert werden könnte? Diese Frage kam zur öffentlichen Gemeinderatssitzung auf. Die Skepsis angemeldet hat der Triebeler Ingo Pfretzschner, Ex-Gemeinderat, früher Wehrleiter und im Gemeindebauhof beschäftigt. Es geht um die Baracke hinter dem Gemeindeamt. Nachdem Jugendliche schon...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
10:00 Uhr
2 min.
Genug Wasser für Freibad im Vogtland?
Die Gemeinde Triebel will ihr Waldbad dieses Jahr weitgehend in Eigenregie sanieren.
Die Gemeinde Triebel will ihr Waldbad dieses Jahr weitgehend in Eigenleistung sanieren. Anfragen lenken die Aufmerksamkeit auf den Zufluss aus dem Stöhrenbach und Hilfe von Nachbargemeinden.
Ronny Hager
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:45 Uhr
2 min.
„Es ist wirklich spannend“: Schüler im Erzgebirge nutzen VR-Brillen für Berufsorientierung
Haben die VR-Brillen ausprobiert: die Schülerinnen Isabella Groß (l.) und Laura Tabel (r.), mit Firmeninhaber Andreas Weigel und Praxisberaterin Sophie Zimmer (Mitte).
Mittels VR-Brillen und 360-Grad-Filmen tauchen Schüler der Oberschule Bergstadt Schneeberg jetzt in die Welt der Berufe ein – und das, ohne das Klassenzimmer verlassen zu müssen.
Ramona Schwabe
03.01.2026
1 min.
Vorstoß: Bad-Rettung im Vogtland auf mehr Schultern verteilen
Das gut 60 Jahre alte Waldbad in Triebel muss saniert werden.
Die Sanierung der beliebten Freizeitstätte in Triebel könnte die Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz insgesamt beschäftigen.
Ronny Hager
Mehr Artikel