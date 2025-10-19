Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zur Baustelle wird vom 21. bis 29. Oktober die Kreisstraße Eichigt–Hundsgrün.
Zur Baustelle wird vom 21. bis 29. Oktober die Kreisstraße Eichigt–Hundsgrün.
Oberes Vogtland
Bau: Kreisstraße im Oberen Vogtland gesperrt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zwischen Eichigt und Hundsgrün wird ab 21. Oktober die Straße instandgesetzt. Wie lange es dauert, was es kostet und wie die Umleitung verläuft.

Die Kreisstraße zwischen Eichigt und Hundsgrün ist vom 21. bis 29. Oktober für jeglichen Verkehr gesperrt, weil die Fahrbahn instandgesetzt wird. Dies geschieht auf einem gut 2,2 Kilometer langen Teilstück der Oelsnitzer Straße vom Ortsausgang Eichigt bis gut 400 Meter vor der Ortsgrenze von Hundsgrün. Nach Angaben des Landratsamtes hat die...
