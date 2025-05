Bauarbeiten auf B 92 im Vogtland: Nur an diesen Tagen wird voll gesperrt

Im Sommer wird die Bundesstraße vor Bad Brambach erneuert. Für die Arbeiten gibt es ein verändertes Sperrkonzept. Es ist jetzt deutlich feingliedriger.

Für die geplanten Arbeiten an der Bundesstraße 92 nördlich von Bad Brambach im Sommer wird das Sperrkonzept geändert. Darüber hat der Bauherr, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), am Mittwoch informiert. Die Arbeiten an der Bundesstraße beginnen am 10. Juni. Sie sollen voraussichtlich bis zum 22. August dauern. Auf einer...