Bauarbeiten beginnen: Bundesstraße 283 ab Montag in Zwota voll gesperrt

Die Bundesstraße wird in vier Abschnitten erneuert. Das zieht auch umfangreiche Änderungen im Busverkehr nach sich.

Die B 283 wird ab Montag in Zwota zur Baustelle - und damit voll gesperrt. Zwischen Bergstraße und Schönecker Straße erhält die Straße auf einer Länge von 2,8 Kilometer bis zum 8. August neuen Asphalt. Die Arbeiten starten in Zwota-Zechenbach an der Bergstraße. Der erste Abschnitt erstreckt sich bis zur Einfahrt Parkplatz Fitnessstudio....