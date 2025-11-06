Baumpflanz-Aktion im Vogtland: Hier entsteht ein neuer Mischwald

Oberes Vogtland
Mitarbeiter der Sparkasse Vogtland haben in einem Waldstück bei Wohlhausen Bäume gepflanzt.
Bäume wie Douglasie, Bergahorn, Europäische Lärche und Weißtannen haben Mitarbeiter der Sparkasse Vogtland - im Bild Ines Bober und Karsten Mütze - auf eine 0,7 Hektar große Freifläche in einem Wald bei Wohlhausen gepflanzt. Die Waldwirtschaft Jacob hat die Aktion fachkundig unterstützt. Rund 3200 Setzlinge wurden und werden noch in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.