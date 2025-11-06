Baumpflanz-Aktion im Vogtland: Hier entsteht ein neuer Mischwald

Mitarbeiter der Sparkasse Vogtland haben in einem Waldstück bei Wohlhausen Bäume gepflanzt.

Bäume wie Douglasie, Bergahorn, Europäische Lärche und Weißtannen haben Mitarbeiter der Sparkasse Vogtland - im Bild Ines Bober und Karsten Mütze - auf eine 0,7 Hektar große Freifläche in einem Wald bei Wohlhausen gepflanzt. Die Waldwirtschaft Jacob hat die Aktion fachkundig unterstützt. Rund 3200 Setzlinge wurden und werden noch in den...