Baustart am Klingenthaler Kopernikusring: Dieser Bereich wird ab Montag voll gesperrt

Die Straße durchs Klingenthaler Neubaugebiet wird in diesem und nächsten Jahr erneuert.

Baustart am Klingenthaler Kopernikusring: Die Straße durchs Neubaugebiet wird im Bereich zwischen der Straße An der Huth und der Einmündung in die Kopernikusstraße aufgrund von Straßenbauarbeiten ab Montag, 8 Uhr voll gesperrt. Darüber informierte die Baufirma UTR Schönbrunn am Mittwochmorgen.