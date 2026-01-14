MENÜ
So soll das neue Hotel aussehen. Es soll im September 2027 eröffnet werden.
So soll das neue Hotel aussehen. Es soll im September 2027 eröffnet werden. Bild: Repro: Christian Schubert
Stoßen auf den Erfolg des Hotelneubaus in Bad Elster an: der österreichische Hotelinvestor Jörg Siegel (zweiter von links) mit Marc Cantauw (links), Direktor des Hotels König Albert, Staatsbäder-Chef Jens Böhmer und Bürgermeister Olaf Schlott (rechts)
Stoßen auf den Erfolg des Hotelneubaus in Bad Elster an: der österreichische Hotelinvestor Jörg Siegel (zweiter von links) mit Marc Cantauw (links), Direktor des Hotels König Albert, Staatsbäder-Chef Jens Böhmer und Bürgermeister Olaf Schlott (rechts) Bild: Christian Schubert
Das Konzertmeisterquartett der Chursächsischen Philharmonie begleitete den Neujahrsempfang.
Das Konzertmeisterquartett der Chursächsischen Philharmonie begleitete den Neujahrsempfang. Bild: Christian Schubert
Franziska Brech (zweite von links) aus dem Sächsischen Tourismusministerium war Gastrednerin zum Neujahrsempfang.
Franziska Brech (zweite von links) aus dem Sächsischen Tourismusministerium war Gastrednerin zum Neujahrsempfang. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Baustart im Juli: Investor aus Österreich verrät Details zu neuem Hotel im Vogtland
Redakteur
Von Tino Beyer
Zum Neujahresempfang in der Kurstadt war auch der österreichische Hotelinvestor Jörg Siegel unter den Gästen. Er hat Neues zum geplanten Großvorhaben in Bad Elster berichtet. Aber auch die Gastgeber konnten glänzen.

Glanzvoller Start ins Jahr: Rund 250 Gäste haben am Dienstagabend am Neujahrsempfang in Bad Elster teilgenommen. Einer der Gäste hatte dabei eine besonders weite Anreise: 637 Kilometer ist Jörg Siegel von Bad Gleichenberg in Österreich nach Bad Elster gefahren, um bei der Veranstaltung dabei zu sein. Denn der Hotelinvestor der SHR-Gruppe setzt...
Mehr Artikel