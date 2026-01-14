Baustart im Juli: Investor aus Österreich verrät Details zu neuem Hotel im Vogtland

Zum Neujahresempfang in der Kurstadt war auch der österreichische Hotelinvestor Jörg Siegel unter den Gästen. Er hat Neues zum geplanten Großvorhaben in Bad Elster berichtet. Aber auch die Gastgeber konnten glänzen.

Glanzvoller Start ins Jahr: Rund 250 Gäste haben am Dienstagabend am Neujahrsempfang in Bad Elster teilgenommen. Einer der Gäste hatte dabei eine besonders weite Anreise: 637 Kilometer ist Jörg Siegel von Bad Gleichenberg in Österreich nach Bad Elster gefahren, um bei der Veranstaltung dabei zu sein. Denn der Hotelinvestor der SHR-Gruppe setzt... Glanzvoller Start ins Jahr: Rund 250 Gäste haben am Dienstagabend am Neujahrsempfang in Bad Elster teilgenommen. Einer der Gäste hatte dabei eine besonders weite Anreise: 637 Kilometer ist Jörg Siegel von Bad Gleichenberg in Österreich nach Bad Elster gefahren, um bei der Veranstaltung dabei zu sein. Denn der Hotelinvestor der SHR-Gruppe setzt...