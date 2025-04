Baustelle auf Bundesstraße im Vogtland: Erste Etappe fast geschafft

Bei den Arbeiten auf der B 283 in Zwota wird in dieser Woche der erste Bauabschnitt asphaltiert.

Seit Anfang April laufen die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 283 in Zwota. Jetzt ist der erste Abschnitt fast geschafft. In dieser Woche wird asphaltiert. Bis Mittwoch erfolgt der Einbau der Deckschicht in Richtung Bergstraße. In Kürze rückt der Bautrupp dann in den nächsten Abschnitt weiter. Für Autofahrer ändert sich vorerst nichts. Sie...