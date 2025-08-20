Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Elsterblick in Bad Elster wird seit Anfang Juli an der Trinkwasserversorgung gebaut.
Im Elsterblick in Bad Elster wird seit Anfang Juli an der Trinkwasserversorgung gebaut.
Oberes Vogtland
Baustelle in Bad Elster: Deswegen ist es knifflig
Redakteur
Von Daniela Hommel-Kreißl, Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Elsterblick wird seit Juli eine neue Trinkwasserleitung verlegt. Doch nicht allein die begrenzte Baubreite der Anliegerstraße ist eine Herausforderung.

Es ist nicht die Mega-Baustelle in Bad Elster, aber das Aufatmen im Rathaus ist dennoch groß. „Gut, dass es gemacht wird. Wir sind froh“, sagt Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) über die Arbeiten an der Trinkwasserversorgung in der Anliegerstraße Elsterblick. Seit Anfang Juli läuft der Bau - der nun ins Finale geht....
