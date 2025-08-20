Baustelle in Bad Elster: Deswegen ist es knifflig

Im Elsterblick wird seit Juli eine neue Trinkwasserleitung verlegt. Doch nicht allein die begrenzte Baubreite der Anliegerstraße ist eine Herausforderung.

Es ist nicht die Mega-Baustelle in Bad Elster, aber das Aufatmen im Rathaus ist dennoch groß. „Gut, dass es gemacht wird. Wir sind froh“, sagt Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) über die Arbeiten an der Trinkwasserversorgung in der Anliegerstraße Elsterblick. Seit Anfang Juli läuft der Bau - der nun ins Finale geht....