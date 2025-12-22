Oberes Vogtland
Nach Hinweisen auf einen möglichen Schadnagerbefall ist das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogtlandkreises tätig geworden.
Beim Vier-Sterne-S-Hotel Schwarzbachtal in Erlbach ist das Landratsamt auf der Matte gestanden. Wie die Behörde „Freie Presse“ mitteilte, hat am 11. Dezember eine Kontrolle durch das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt stattgefunden. Dem war eine „Beschwerde über einen möglichen Schadnagerbefall“ vorausgegangen, so eine...
