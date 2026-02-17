Beim Rosenmontagsball in Adorf fließen nicht nur Abschiedstränen

Mit dem Rosenmontagsball hat der Adorfer Carnevalverein den Schlusspunkt unter die Saison gesetzt – ein würdiger Rahmen, um langjähriges Engagement verdienstvoller Mitstreiter zu ehren und Dank zu sagen.

Aus und vorbei. Mit dem Rosenmontagsball hat der Adorfer Carnevalverein (ACV) einen stimmungsvollen Schlusspunkt unter die Faschingssaison gesetzt und in der Turnvater-Jahn-Halle einmal mehr unterstrichen, was seit dem Sturm auf das Rathaus am 11.11. als Motto über dem närrischen Treiben stand: „Der Lobel zeigt mit viel Geschick in jedem Job...