MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Liane Lamprecht (links), Stephanie Brittling (Mitte) und Käthy Schütze wurden geehrt.
Liane Lamprecht (links), Stephanie Brittling (Mitte) und Käthy Schütze wurden geehrt. Bild: Eckhard Sommer
Thomas Steinel (rechts) wurde mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold geehrt, vorgenommen von Dietmar Dreher, Ehrenpräsident des Verbandes Sächsischer Carneval.
Thomas Steinel (rechts) wurde mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold geehrt, vorgenommen von Dietmar Dreher, Ehrenpräsident des Verbandes Sächsischer Carneval. Bild: Eckhard Sommer
Janet Dorst wurde mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold geehrt.
Janet Dorst wurde mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold geehrt. Bild: Eckhard Sommer
Liane Lamprecht (links), Stephanie Brittling (Mitte) und Käthy Schütze wurden geehrt.
Liane Lamprecht (links), Stephanie Brittling (Mitte) und Käthy Schütze wurden geehrt. Bild: Eckhard Sommer
Thomas Steinel (rechts) wurde mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold geehrt, vorgenommen von Dietmar Dreher, Ehrenpräsident des Verbandes Sächsischer Carneval.
Thomas Steinel (rechts) wurde mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold geehrt, vorgenommen von Dietmar Dreher, Ehrenpräsident des Verbandes Sächsischer Carneval. Bild: Eckhard Sommer
Janet Dorst wurde mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold geehrt.
Janet Dorst wurde mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold geehrt. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Beim Rosenmontagsball in Adorf fließen nicht nur Abschiedstränen
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Rosenmontagsball hat der Adorfer Carnevalverein den Schlusspunkt unter die Saison gesetzt – ein würdiger Rahmen, um langjähriges Engagement verdienstvoller Mitstreiter zu ehren und Dank zu sagen.

Aus und vorbei. Mit dem Rosenmontagsball hat der Adorfer Carnevalverein (ACV) einen stimmungsvollen Schlusspunkt unter die Faschingssaison gesetzt und in der Turnvater-Jahn-Halle einmal mehr unterstrichen, was seit dem Sturm auf das Rathaus am 11.11. als Motto über dem närrischen Treiben stand: „Der Lobel zeigt mit viel Geschick in jedem Job...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
4 min.
Oelsnitz feiert Fasching: Drei Stunden großes Kino
Ein Trumpf im Oelsnitzer Carneval Club ist die Jugendgarde.
Hochstimmung herrschte am Samstag unter dem Motto „Musical Moments“ beim Büttenabend des Oelsnitzer Carneval Clubs. Die Auftritte der Tanzgarden, fantasievolle Darbietungen und humorvolle Reden begeisterten das Publikum.
Eckhard Sommer
11:29 Uhr
2 min.
Adorfer Narren rütteln trotz starker Konkurrenz nicht an ihrem Faschingsumzug: „We make Jugelsburg great again“
Der Adorfer Carnevalverein mit dem Prinzenpaar Daniel II. und Marilyn I.
Der Faschingsumzug des Adorfer Carnevalvereins hat am Sonntagnachmittag viele Schaulustige angelockt. Es regnete in Strömen - Bonbons.
Eckhard Sommer
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
21:00 Uhr
3 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge vollziehen letzten Akt der Hauptrunde in Berlin
Bei den Eisbären Juniors Berlin haben die Schönheider Wölfe erneut jubeln dürfen.
Bei den Eisbären Juniors an der Spree hat der Regionalligist aus Schönheide Platz 1 zementiert. Nun warten die Playoffs. Und die Sehnsucht nach dem Titel im Jubiläumsjahr wächst.
Anna Neef
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
21:14 Uhr
1 min.
Unfall bei Karnevalsumzug: Verletzte in kritischem Zustand
Der schwere Unfall passierte beim Mönchengladbacher Veilchendienstagszug.
Eine Ordnerin wird beim traditionellen Veilchendienstagszug in Mönchengladbach von einem Bus erfasst. Ihr Zustand ist kritisch.
Mehr Artikel