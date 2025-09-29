Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Katerina Hagen von der Länderbahn stand am Bahnhof Zwotenal vor der Kamera.
Katerina Hagen von der Länderbahn stand am Bahnhof Zwotenal vor der Kamera. Bild: Pro Bahn/Bertram Zetsche
Oberes Vogtland
Bekannte Satire-Show nimmt Bahnhofsposse im Vogtland hoch
Redakteur
Von Tino Beyer
Für „extra 3“ im Ersten haben am Bahnhof Zwotental Dreharbeiten stattgefunden.

Das betreute Aussteigen am Bahnhof Zwotental wird jetzt auch ein Fall für Satire-Formate im Fernsehen. Wie Bertram Zetsche vom Fahrgastverband Pro Bahn informierte, wurde in Zwotental für die ARD-Show „extra 3“ gedreht. Vor der Kamera standen Länderbahn-Sprecherin Katerina Hagen sowie Bertram Zetsche selbst. Redakteur Daniel Sprenger vom...
