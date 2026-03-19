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Mario Barth hat in seiner Show „Mario Barth deckt auf“ die Bahnposse von Zwotental aufgegriffen.
Mario Barth hat in seiner Show „Mario Barth deckt auf“ die Bahnposse von Zwotental aufgegriffen. Foto: Imago
Mario Barth hat in seiner Show „Mario Barth deckt auf“ die Bahnposse von Zwotental aufgegriffen.
Mario Barth hat in seiner Show „Mario Barth deckt auf“ die Bahnposse von Zwotental aufgegriffen. Foto: Imago
Oberes Vogtland
Mario Barth macht sich in RTL-Show über Bahnposse im Vogtland lustig
Redakteur
Von Tino Beyer
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„Kennen Sie Zwotental?“: Der Aufreger über die Bahnsteigsperrung aus dem vergangenen Jahr hat es jetzt noch einmal vor ganz großes Publikum geschafft.

Die Bahnposse von Zwotental hat es in die RTL-Show „Mario Barth deckt auf geschafft“, die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde. In Zwotental wurde im vergangenen Jahr ein Bahnsteig gesperrt, weil er nach den Vorschriften zu schmal sein soll - nach 150 Jahren Streckenbetrieb ohne Probleme.
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