Mario Barth macht sich in RTL-Show über Bahnposse im Vogtland lustig

Oberes Vogtland
„Kennen Sie Zwotental?“: Der Aufreger über die Bahnsteigsperrung aus dem vergangenen Jahr hat es jetzt noch einmal vor ganz großes Publikum geschafft.
Die Bahnposse von Zwotental hat es in die RTL-Show „Mario Barth deckt auf geschafft“, die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde. In Zwotental wurde im vergangenen Jahr ein Bahnsteig gesperrt, weil er nach den Vorschriften zu schmal sein soll - nach 150 Jahren Streckenbetrieb ohne Probleme.
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