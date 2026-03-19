Mario Barth macht sich in RTL-Show über Bahnposse im Vogtland lustig

„Kennen Sie Zwotental?“: Der Aufreger über die Bahnsteigsperrung aus dem vergangenen Jahr hat es jetzt noch einmal vor ganz großes Publikum geschafft.

Die Bahnposse von Zwotental hat es in die RTL-Show „Mario Barth deckt auf geschafft“, die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde. In Zwotental wurde im vergangenen Jahr ein Bahnsteig gesperrt, weil er nach den Vorschriften zu schmal sein soll - nach 150 Jahren Streckenbetrieb ohne Probleme. Die Bahnposse von Zwotental hat es in die RTL-Show „Mario Barth deckt auf geschafft“, die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde. In Zwotental wurde im vergangenen Jahr ein Bahnsteig gesperrt, weil er nach den Vorschriften zu schmal sein soll - nach 150 Jahren Streckenbetrieb ohne Probleme.