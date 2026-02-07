Beliebtes Spaziergebiet im Vogtland: Wie viele Bäume werden noch gefällt?

Im Bereich Vogelherd am Stadtrand von Oelsnitz werden bis Ende Februar Arbeiten im Auftrag des Sachsenforstes ausgeführt. Das sorgt für Kritik und Informationsbedürfnis bei Bürgern. Was das Forstrevier Plauen darauf antwortet.

Forstarbeiten im Naherholungsgebiet Vogelherd am Stadtrand von Oelsnitz in Richtung Hartmannsgrün sorgen bei Bürgern für Fragen und Kritik. Ein Vogtländer erkennt sein Ausspann-Gebiet kaum wieder. Er sorgt sich um den Verlust eines gewohnten Stücks Heimat. Kommt es nach stattgefundenen Baumfällungen im Umfeld von Hainbachtal und der Schanze...