Beliebtes Waldbad im Vogtland feiert Jubiläum: An diesem Tag steigt das Fest

Die beliebte Freizeit-Oase wurde 1965 eröffnet . Nun ist der Tag für das Waldbadfest bekannt.

Triebel und sein Waldbad: Das ist eine besondere Beziehung, denn die Eröffnung 1965 war bereits der vierte Anlauf, in diesem Bereich ein Bad zu errichten. Das Jubiläum wird gefeiert - und zwar an einem anderen Termin als von den Waldbadfesten aus den Vorjahren bekannt. Die gab es bislang oft im Juli. Nicht so 2025: Die Fete steigt am Samstag, 2....