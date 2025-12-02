Benefiz-Kalenderaktion in Oelsnitz: Welche Schule diesmal profitiert

Oberes Vogtland
Apothekerin Constanze Süßdorf-Schönstein hat wieder 3000 Kalender drucken lassen, die sie für eine Spende abgibt.
Die Schüler der fünften Klassen der Oberschule Oelsnitz haben den Apothekenkalender 2026 der innerstädtischen Markt-Apotheke gestaltet. Er zeigt zwölf verschiedene Vogelmotive als Aquarellbilder, die im Unterricht unter dem Motto „Vögel unserer Heimat“ entstanden sind. Von dem Kalender wurden 3000 Exemplare hergestellt plus 50 im...
