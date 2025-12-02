Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Benefiz-Kalenderaktion in Oelsnitz: Welche Schule diesmal profitiert
Von Christian Schubert
Apothekerin Constanze Süßdorf-Schönstein hat wieder 3000 Kalender drucken lassen, die sie für eine Spende abgibt.

Die Schüler der fünften Klassen der Oberschule Oelsnitz haben den Apothekenkalender 2026 der innerstädtischen Markt-Apotheke gestaltet. Er zeigt zwölf verschiedene Vogelmotive als Aquarellbilder, die im Unterricht unter dem Motto „Vögel unserer Heimat“ entstanden sind. Von dem Kalender wurden 3000 Exemplare hergestellt plus 50 im...
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
17.10.2025
4 min.
Oelsnitzer Buchhandlung vor dem Aus: Inhaberin will kämpfen
Kathrin Jakob führt seit fast 21 Jahren eine Buchhandlung in Oelsnitz. Sie ist eine zentrale Anlauf- und Kommunikationsstelle in der Innenstadt.
Findet sich keine Lösung, ist das Traditionsgeschäft zum 31. März 2026 zu. Eine von der Buchhändlerin erdachte Variante mit der Stadt scheiterte. Eine große Bürger-Aktion gibt ihr Kraft.
Ronny Hager
04.11.2025
4 min.
„Zeichen von Heimat“: Stiftung für Oelsnitzer Stadtkirche St. Jakobi gegründet
Die Gründungsstifter der Stadtkirche-St.-Jakobi-Stiftung in Oelsnitz - von links: Alexander Schönstein, Kathrin Jakob und Constanze Süßdorf-Schönstein.
Das Bürger-Engagement für den stadtbildprägenden Bau soll gestärkt werden - vierte Säule neben Kirchgemeinde, Förderverein und Stadt. Für die drei Gründungsstifter ist das eine Herzensangelegenheit.
Ronny Hager
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel