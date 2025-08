Beschlossen: Oelsnitz kauft ein Blitzer-Fahrzeug

Nach den drei festen Blitzern im Stadtgebiet folgt jetzt auch noch ein mobiler.

Wer zu schnell unterwegs ist, muss in Oelsnitz künftig mit teuren Fotos rechnen. Denn die Stadt schafft ein 230.000 Euro teures Blitzerfahrzeug an. Das hat der Stadtrat am Mittwoch mehrheitlich beschlossen. Der mobile Blitzer soll an sensiblen Stellen wie vor der Kita am Schloss oder vor dem Gymnasium eingesetzt werden, so Hauptamtsleiter Hannes...