Beschlossen: Parken wird in Oelsnitz wieder billiger

Die Debatte um die Oelsnitzer Parkgebühren ist entschieden. Der Stadtrat folgte einem Antrag der CDU-Fraktion. Warum das Glück für Autofahrer aber nicht von langer Dauer sein könnte.

Neuigkeiten für Autofahrer, die häufiger in der Oelsnitzer Innenstadt unterwegs sind: Die Parkgebühren werden wieder günstiger. Das hat der Oelsnitzer Stadtrat am Mittwochabend entschieden. 13 Abgeordnete folgten einem Antrag der CDU-Fraktion, acht stimmten dagegen. Damit kehrt die Stadt für die erste halbe Stunde zur alten Regelung in der...