Für die perfekte Wahl - Friedhofsverwalterin Susann Flemming rät Angehörigen: Zuerst zur Beratung auf den Friedhof, dann zum Bestatter.
Für die perfekte Wahl - Friedhofsverwalterin Susann Flemming rät Angehörigen: Zuerst zur Beratung auf den Friedhof, dann zum Bestatter.
Um den Waldcharakter der Begräbnisstätte nicht zu zerstören, bringen Angehörige Blumen nicht zu den Grabsteinen, sondern zu einem zentralen Gedenkplatz im Friedhofswald.
Um den Waldcharakter der Begräbnisstätte nicht zu zerstören, bringen Angehörige Blumen nicht zu den Grabsteinen, sondern zu einem zentralen Gedenkplatz im Friedhofswald.
Ein zentraler Ort der Trauer: die Friedhofskapelle in Oelsnitz.
Ein zentraler Ort der Trauer: die Friedhofskapelle in Oelsnitz.
Oberes Vogtland
Besondere Ruheplätze für Naturliebhaber in Oelsnitz: Auf Friedhofswald folgt noch ein Bauerngarten
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter majestätischen Bäumen auf dem Oelsnitzer Friedhof finden immer mehr Menschen die letzte Ruhestätte. Friedhofsverwalterin Susann Flemming erklärt, warum der Wunsch nach einer Waldbeisetzung steigt.

Immer öfter äußern Sterbende den Wunsch, unter Bäumen, vielleicht sogar in einem Wald bestattet zu werden. Das hat in der Regel zwei Gründe, weiß die Oelsnitzer Friedhofsverwalterin Susann Flemming aus vielen Gesprächen. „Zum einen wollen diese Menschen ihren Hinterbliebenen die jahrelange Grabpflege nicht zumuten. Zum anderen waren sie...
