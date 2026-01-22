Besondere Ruheplätze für Naturliebhaber in Oelsnitz: Auf Friedhofswald folgt noch ein Bauerngarten

Unter majestätischen Bäumen auf dem Oelsnitzer Friedhof finden immer mehr Menschen die letzte Ruhestätte. Friedhofsverwalterin Susann Flemming erklärt, warum der Wunsch nach einer Waldbeisetzung steigt.

Immer öfter äußern Sterbende den Wunsch, unter Bäumen, vielleicht sogar in einem Wald bestattet zu werden. Das hat in der Regel zwei Gründe, weiß die Oelsnitzer Friedhofsverwalterin Susann Flemming aus vielen Gesprächen. „Zum einen wollen diese Menschen ihren Hinterbliebenen die jahrelange Grabpflege nicht zumuten. Zum anderen waren sie...