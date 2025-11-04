Besondere Tropfen für den Advent: Was bei einer Spirituosen-Manufaktur aus dem Vogtland jetzt läuft

Bei Adler-Tropfen in Planschwitz beginnt das Weihnachtsgeschäft - mit Glühweinschnaps, Appelmoon und einem besonderen Adventskalender.

Beim Spirituosen-Spezialist Adler im Oelsnitzer Ortsteil Planschwitz läuft das Weihnachtsgeschäft an. Nicole Adler und ihr Mann Frank Felberg-Adler haben ordentlich zu tun. „Jeder sucht für den Advent oder Weihnachten ein besonderes Geschenk oder kauft unseren Kräuter, um das fettige Essen in dieser kalorienreichen Zeit besser verdauen zu...