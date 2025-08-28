Besonderes Konzert im Vogtland: Vier Kantoren singen

Oberes Vogtland
Eine Premiere gibt es am Samstagabend in der Trinitatiskirche Bad Elster: ein Kirchenmusiker-Quartett aus der Region und vier Stimmlagen.
Eine bisher ungewöhnliche Kombination verspricht das Konzert am Samstag ab 19.30 Uhr in der Trinitatiskirche Bad Elster. Vier Kirchenmusiker aus dem Vogtland treten gemeinsam als Sänger auf. „Die Kantorin der Lutherkirche Plauen, Susanne Häußler, singt Sopran. Unsere Elsteraner Kantorin Corinna Gruschwitz übernimmt die Altstimme. Der Kantor...
