Bestwerte in Sachsen: Kaum Unterrichtsausfall im Mai am Sportcampus Klingenthal

Im Stadtrat Klingenthal wurde jetzt Positives vom Schulzentrum auf dem Amtsberg berichtet.

Ausfallender Unterricht ist derzeit eines der größten Probleme im Bildungswesen. Am Sportcampus in Klingenthal gibt es diese Problemlage aber nicht, wie OB Judith Sandner (FW) im Stadtrat informierte. So betrug die Unterrichtsausfallquote etwa im Mai nur 0,77 Prozent - gerechnet über alle Schularten, inklusive Grundschule. „Da liegen wir...