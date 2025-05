Betrunkener Autofahrer fährt in Schöneck gegen Baum

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagmittag im oberen Vogtland ereignet. Der Grund war schnell festgestellt.

Für einen 52-jährigen Autofahrer war am Sonntagmittag im oberen Vogtland die Reise abrupt beendet. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Der 52-Jährige befuhr laut Polizei gegen 12.10 Uhr die Marieneyer Straße aus Marieney kommend in Fahrtrichtung Schilbach. Hierbei kam er nach...