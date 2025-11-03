Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hannelore Böhm wird Zeitzeugin für einen neuen Roman, der sich mit der Oelsnitzer Industriegeschichte beschäftigen soll.
Hannelore Böhm wird Zeitzeugin für einen neuen Roman, der sich mit der Oelsnitzer Industriegeschichte beschäftigen soll. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Hannelore Böhm wird Zeitzeugin für einen neuen Roman, der sich mit der Oelsnitzer Industriegeschichte beschäftigen soll.
Hannelore Böhm wird Zeitzeugin für einen neuen Roman, der sich mit der Oelsnitzer Industriegeschichte beschäftigen soll. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Bewegende Geschichte einer Familie aus dem Vogtland wird Stoff für historischen Roman
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Oelsnitzer Unternehmer Kurt Schurig wurde wie viele Gewerbetreibende zu DDR-Zeiten enteignet. Seine Tochter Hannelore Böhm wird dazu jetzt von Autorin Kati Naumann interviewt. Ihr neuestes Werk wird in Oelsnitz spielen.

Hannelore Böhm liebt Kati Naumanns Romane. Alle Bücher, die die sächsische Autorin bislang veröffentlicht hat, hat die Oelsnitzerin nahezu verschlungen. Sogar ihren Mann, der Belletristik eigentlich nicht so mag, brachte sie dazu, die Geschichten zu lesen. Nach Erscheinen des vorletzten Naumann-Romans war das Ehepaar Böhm sogar in Bad...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
17.10.2025
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
14.10.2025
4 min.
Diese Vogtländer sind schon jetzt im Weihnachtsstress: Oelsnitzer verschicken erzgebirgische Holzkunst bis nach Japan und in die USA
Yvonne Walther liebt die Wichtel aus dem Seiffener Nussknackerhaus, besonders den Moosmann, der im oberen Vogtland zur Weihnacht einfach dazu gehört.
Seit 25 Jahren verkaufen Yvonne und Hendrik Walther erzgebirgische Volkskunst. Bis zu 70 Pakete pro Tag gehen in die Post. Sammler sind besonders scharf auf zwei neue und limitierte Editionen.
Daniela Hommel-Kreißl
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel