Bewegende Geschichte einer Familie aus dem Vogtland wird Stoff für historischen Roman

Der Oelsnitzer Unternehmer Kurt Schurig wurde wie viele Gewerbetreibende zu DDR-Zeiten enteignet. Seine Tochter Hannelore Böhm wird dazu jetzt von Autorin Kati Naumann interviewt. Ihr neuestes Werk wird in Oelsnitz spielen.

Hannelore Böhm liebt Kati Naumanns Romane. Alle Bücher, die die sächsische Autorin bislang veröffentlicht hat, hat die Oelsnitzerin nahezu verschlungen. Sogar ihren Mann, der Belletristik eigentlich nicht so mag, brachte sie dazu, die Geschichten zu lesen. Nach Erscheinen des vorletzten Naumann-Romans war das Ehepaar Böhm sogar in Bad...