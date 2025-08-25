Bewegung um Technisat-Werk: Raumfahrtfirmen wollen sich Betrieb in Schöneck anschauen

Hat der Technisat-Standort im Vogtland doch noch eine Zukunft? Eine Familie aus Bad Elster hat Kontakt zu potenziellen Investoren hergestellt.

Um das Schönecker Technisat-Werk gibt es Bewegung: Der Unternehmensstandort, den der Technikhersteller zum Jahresende aufgeben will, hat möglicherweise doch noch eine Zukunft. Denn für das Werk gibt es zwei potenzielle Interessenten, die in Kürze in Schöneck erwartet werden. Es handelt sich dabei um Firmen, die im Bereich Raumfahrttechnik...