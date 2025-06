Biohof im Vogtland startet mit Lupinenkaffee und Gemüsekisten durch

Mit Leidenschaft und Fachwissen bringt Susan Richter den Biohof Richter in Sachsgrün auf Erfolgskurs. Sie und ihr Vater bauen eine große Vielfalt an Gemüse an. Wie Kunden an die frische Ware kommen.

Susan Richter sieht ihre Zukunft auf dem Land. Ihr Sohn Fritz soll genauso unbeschwert aufwachsen, wie ihr und ihrer Schwester das einst vergönnt war - umgeben von Wiesen, Feldern und der Großfamilie. Deshalb arbeitet die junge Frau im väterlichen Betrieb mit. Seit einem Jahr firmiert der Biohof Richter aus Sachsgrün als GbR. Wie ihr Vater...