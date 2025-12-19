MENÜ
Die „Bismarck“-Abrissfläche in Markneukirchen, Blick Richtung Feuerwache/Busbahnhof.
Die „Bismarck“-Abrissfläche in Markneukirchen, Blick Richtung Feuerwache/Busbahnhof. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
„Bismarck“-Abrissfläche in Markneukirchen: Warum darf nicht geparkt werden?
Redakteur
Von Ronny Hager
0:00 Anhören

Vor gut einem Jahr war das frühere Café in prominenter Lage auf Betreiben der Stadt gegen den Willen des Privateigentümers abgebrochen worden. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende.

Kaum zu glauben, dass hier einmal einer der größten Schandflecke von Markneukirchen stand - eine sauber gestaltete Fläche ist angelegt, wo bis zum Abriss vor einem Jahr das lange leerstehende Café „Bismarck“ stand. Die Stadt hatte den Abbruch des Gebäudes gegenüber Feuerwache/Busbahnhof und an der Zufahrt zur Musikhalle gegen den Willen...
Mehr Artikel