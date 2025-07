Blasmusik beim Sommerfest von Buffet Crampon in Markneukirchen

Das 5. Sommerfest von Buffet Crampon sorgt für Unterhaltung auf dem Oberen Markt in Markneukirchen.

Kurz zuvor saßen die Mitarbeiter von Buffet Crampon noch an der Werkbank, während die Musiker des Stabsmusikkorps der Bundeswehr unlängst Olaf Scholz mit einem Zapfenstreich verabschiedeten – am Freitagnachmittag traten beide Klangkörper beim 5. Sommerfest der Firma Buffet Crampon auf dem Oberen Markt in Markneukirchen auf. Sie lockten viele...