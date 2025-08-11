Blues und Balladen im Theatercafé in Bad Elster

Oberes Vogtland
Zed Mitchell und sein Sohn stimmen mit einem Konzert auf das kommende Jazz-Wochenende ein.
Mit einem Konzert im Theatercafé in Bad Elster stimmt der Jazz- und Bluesgitarrist Zed Mitchell am Dienstag, 12. August, ab 19.30 Uhr auf das bevorstehende Jazztage-Wochenende ein. Zed Mitchell, der aus Serbien stammt und bürgerlich Zlatko Manojlović heißt, ist seit Ende der 1960er-Jahre im Musikgeschäft. Als Gitarrist, Songwriter und Sänger...
