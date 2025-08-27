„Booster für Blaualgen“: Darum ist die Talsperre Pirk in diesem Jahr gekippt

Blaualgen haben die Badesaison an der Talsperre Pirk vorzeitig beendet. Kenner des Stausees beschreiben die Situation in diesem Jahr als ungewöhnlich. Was steckt dahinter? Welche Ursache ein Biologe sieht.

Grüner Schlick statt klares Wasser: Die Talsperre Pirk hat in diesem Jahr ein massives Blaualgenproblem. Mitte August hat das Gesundheitsamt eine Badewarnung herausgegeben. Es war der Totalschaden für eine insgesamt schwierige Badesaison, die durch den nassen und kühlen Juli nie so richtig in die Gänge gekommen war. Doch gerade diese...