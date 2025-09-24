Boot von Anlegestelle an der Talsperre Pirk geklaut

Oberes Vogtland
Ein Ruderboot wurde vom Anleger der Jugendherberge gestohlen. Die Polizei sucht nun nach dem Boot und Zeugen des Diebstahls.
Am Samstagnachmittag stellten Mitarbeiter der Jugendherberge am Dobenecker Weg fest, dass trotz ausreichender Sicherung von ihrer Anlegestelle an der Talsperre Pirk ein Ruderboot verschwunden ist. Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, wurde das Boot zuletzt am Mittwochnachmittag genutzt. Wann und auf welche Weise das Ruderboot abhandenkam, ist...
