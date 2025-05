Botanische Sensation: Unbekannter Augentrost auf dem Grünen Band im Vogtland entdeckt

Ein Dutzend Naturfreunde zählte ein Frühlingsspaziergang am Grünen Band bei Sachsgrün. Sie waren gespannt auf eine bisher unbekannte Pflanze, die diesmal aber leider nicht gefunden wurde.

Es ist eine Binsenweisheit: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. So auch am Freitag beim Frühlingsspaziergang am Grünen Band in der Nähe von Sachsgrün. Als Thomas Findeis, Mitarbeiter im Umweltamt des Vogtlandkreises, die Veranstaltung Anfang des Jahres plante, war er sich ganz sicher: „Wir finden diese Pflanze!“ Exakt auf...