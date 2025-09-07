Bremsendes Auto auf B 92 im Vogtland gerammt: Motorradfahrer verletzt

Oberes Vogtland
Auf der B 92 hats gekracht: Ein Motorradfahrer wurde verletzt, als er versuchte, das Auffahren auf ein bremsendes Auto zu vermeiden.
Bei einem Ausweichmanöver wurde ein 49 Jahre alter Motorradfahrer Samstagmittag in Raunergrund verletzt. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Ford-Transporter die B 92, von Bad Brambach kommend, in Richtung Adorf. Hinter ihm fuhr der 49-jährige auf seinem Motorrad. Kurz nach der Ortslage Raunergrund wollte der Ford-Fahrer nach rechts in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.