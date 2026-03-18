Bremsmanöver in Posseck: 15.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall im Triebeler Ortsteil entstand ein großer Schaden, als ein Skoda auf einen Audi prallte. Was dazu bekannt ist.

Eine 46-jährige Frau, die mit einem Skoda unterwegs war, ist am Mittwochmorgen, 18. März, in Posseck, einem Ortsteil von Triebel, auf einen bremsenden Audi aufgefahren. Das hat die Polizei berichtet. Der 46-jährige Audi-Fahrer musste an der Einmündung einer anderen Straße verkehrsbedingt abbremsen. Die Skoda-Fahrerin kam mit ihrem Wagen aus... Eine 46-jährige Frau, die mit einem Skoda unterwegs war, ist am Mittwochmorgen, 18. März, in Posseck, einem Ortsteil von Triebel, auf einen bremsenden Audi aufgefahren. Das hat die Polizei berichtet. Der 46-jährige Audi-Fahrer musste an der Einmündung einer anderen Straße verkehrsbedingt abbremsen. Die Skoda-Fahrerin kam mit ihrem Wagen aus...