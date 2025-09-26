Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Als ihr Mann schwer erkrankte, ließ sich Krankenschwester Petra Zehe für den Hospizdienst ausbilden.
Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Als ihr Mann schwer erkrankte, ließ sich Krankenschwester Petra Zehe für den Hospizdienst ausbilden.
Als ihr Mann schwer erkrankte, ließ sich Krankenschwester Petra Zehe für den Hospizdienst ausbilden. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Brückenbauerin zwischen Leben und Tod: Diese Vogtländerin ist für Sterbende und Trauernde da
Von Daniela Hommel-Kreißl
Petra Zehe ist der Kopf des Hospizvereins „Nächstenliebe“, in dem 90 Ehrenamtliche Sterbende begleiten. Sie hat erlebt, wie wichtig es ist, dass Sterbende und ihre Angehörigen in schweren Stunden nicht allein sind.

„Früher wusste ich nicht, was die Trauernden meinen, wenn sie von Leere sprachen, bezog das nur darauf, dass ein lieber Mensch fehlt“, sagt Petra Zehe. Die 62-Jährige aus Trieb ist Koordinatorin im Hospizverein „Nächstenliebe“, der in Klingenthal und Auerbach Anlaufpunkte unterhält. Heute versteht Petra Zehe die Trauernden ganz genau....
