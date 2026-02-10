MENÜ
  • Hospizverein Vogtland zieht in Ladenlokal an der Bahnhofstraße: „Wir werden jetzt ganz anders wahrgenommen“

Die Koordinatorinnen Johanna Schumann (li.) und Jeannine Lorenz vor dem Schaufenster.
Bild: JB Steps
Die Koordinatorinnen Johanna Schumann (li.) und Jeannine Lorenz vor dem Schaufenster.
Die Koordinatorinnen Johanna Schumann (li.) und Jeannine Lorenz vor dem Schaufenster. Bild: JB Steps
Reichenbach
Hospizverein Vogtland zieht in Ladenlokal an der Bahnhofstraße: „Wir werden jetzt ganz anders wahrgenommen“
Von Petra Steps
Die Schaufensteraktion trägt Früchte: Wo einst Päckchen für Weihnachten im Schuhkarton angenommen wurden, hat der Hospizverein Vogtland sein neues Domizil.

Johanna Schumann, Koordinatorin des Hospizvereins Vogtland, ist glücklich: Der Umzug in die neuen Räume an der Bahnhofstraße 23a ist überstanden. Im Haus, in das viele Reichenbacher ihre Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ brachten und Ute Stier in Kombination zum Handwerksbetrieb ihres Mannes Friedmar ein Geschäft für...
