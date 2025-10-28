Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kommunalberater Klaus Zeitler hat mehrere Jahre mit Oelsnitz zusammengearbeitet.
Kommunalberater Klaus Zeitler hat mehrere Jahre mit Oelsnitz zusammengearbeitet. Bild: Christian Schubert
Kommunalberater Klaus Zeitler hat mehrere Jahre mit Oelsnitz zusammengearbeitet.
Kommunalberater Klaus Zeitler hat mehrere Jahre mit Oelsnitz zusammengearbeitet. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Buchhandlung in Oelsnitz: Welche Ideen ein Kommunalberater zur Rettung des Geschäfts hat
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gibt es Chancen, den Laden am Oelsnitzer Markt zu retten? Darüber wird seit Wochen debattiert. Nun äußert sich Klaus Zeitler, der Stadt und Buchhandlung aus mehrjähriger Zusammenarbeit kennt.

Oelsnitz lässt ihn nicht los: Seit wenigen Tagen weiß Kommunalberater Klaus Zeitler, dass die Buchhandlung am Markt in Oelsnitz vor dem Aus steht. Von „Freie Presse“ darauf angesprochen, äußert sich der Stadtentwicklungs-Experte, welche Möglichkeiten es aus seiner Sicht gibt, das Aus des beliebten Innenstadt-Geschäfts zum 31. März 2026...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
3 min.
Für Oelsnitzer Buchhandlung: Demo und mehr als 1000 Unterschriften
170 Kinder aus zwei Oelsnitzer Grundschulen demonstrierten am Dienstag auf dem Markt.
Die von Eltern angeschobene Aktion ist auf große Resonanz gestoßen. Das galt auch mit 170 Kindern zur Übergabe der Willensbekundung für eine lebendige Innenstadt am Dienstagmittag auf dem Marktplatz.
Ronny Hager
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
15:43 Uhr
3 min.
Lesermeinung zu Kampf um Oelsnitzer Buchhandlung: „Das ist unser aller Verantwortung“
170 Kinder aus zwei Oelsnitzer Grundschulen versammelten sich vorigen Dienstagmittag auf dem Markt.
Zum drohenden Aus der Buchhandlung am Markt in Oelsnitz sind in den vergangenen Tagen mehrere Beiträge erschienen. Dazu gibt es einen Leserbrief.
Tino Beyer
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
Mehr Artikel