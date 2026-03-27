Oelsnitz: Buchhandlung bleibt über 31. März hinaus auf

Kathrin Jakob, Inhaberin des Geschäfts in der Innenstadt, gibt den Kampf um eine Lösung für eine Betreibungsvariante nicht auf. Was sie derzeit nicht sagt.

Auch wenn es im Laden lichter geworden ist und „Reduziert“-Angebote locken: Die Schließung der Buchhandlung am Markt in Oelsnitz zum 31. März 2026 wird es nicht geben. Das erklärte Inhaberin Kathrin Jakob auf Nachfrage von „Freie Presse“. Viele Leser hatten gefragt, was mit der Buchhandlung wird, nachdem dieses Datum im Herbst 2025... Auch wenn es im Laden lichter geworden ist und „Reduziert“-Angebote locken: Die Schließung der Buchhandlung am Markt in Oelsnitz zum 31. März 2026 wird es nicht geben. Das erklärte Inhaberin Kathrin Jakob auf Nachfrage von „Freie Presse“. Viele Leser hatten gefragt, was mit der Buchhandlung wird, nachdem dieses Datum im Herbst 2025...