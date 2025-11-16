Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Langjährige Kontakte ins Vogtland: Martin Häffner (links) und Axel Passedag beim Aufbau der Trossinger Ausstellung in Klingenthal mit Museumsleiterin Xenia Brunner vor vier Jahren.
Langjährige Kontakte ins Vogtland: Martin Häffner (links) und Axel Passedag beim Aufbau der Trossinger Ausstellung in Klingenthal mit Museumsleiterin Xenia Brunner vor vier Jahren. Bild: Thorald Meisel/Archiv
Oberes Vogtland
Buchpräsentation im Klingenthaler Rathaus
Redakteur
Von Tino Beyer
Der langjährige Leiter des Deutschen Harmonikamuseums stellt sein Buch über Harmonikahersteller in Deutschland vor.

Martin Häffner, langjähriger Leiter des Deutschen Harmonikamuseums Trossingen, stellt am Dienstag, 18. November, in Klingenthal sein neues Buch über die Harmonikahersteller in Deutschland und Österreich vor. Auf rund 340 Seiten erhalten die Leser einen umfangreichen Überblick über die Hersteller von Mund- und Handharmonikas, Konzertina und...
