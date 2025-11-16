Buchpräsentation im Klingenthaler Rathaus

Oberes Vogtland
Der langjährige Leiter des Deutschen Harmonikamuseums stellt sein Buch über Harmonikahersteller in Deutschland vor.
Martin Häffner, langjähriger Leiter des Deutschen Harmonikamuseums Trossingen, stellt am Dienstag, 18. November, in Klingenthal sein neues Buch über die Harmonikahersteller in Deutschland und Österreich vor. Auf rund 340 Seiten erhalten die Leser einen umfangreichen Überblick über die Hersteller von Mund- und Handharmonikas, Konzertina und...
