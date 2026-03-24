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Ortschronist Thorald Meisel mit der Messquittung und Rechnung aus dem Jahr 1780.
Ortschronist Thorald Meisel mit der Messquittung und Rechnung aus dem Jahr 1780. Foto: Eckhard Sommer
Ortschronist Thorald Meisel mit der Messquittung und Rechnung aus dem Jahr 1780.
Ortschronist Thorald Meisel mit der Messquittung und Rechnung aus dem Jahr 1780. Foto: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Museum im Vogtland freut sich über wertvolles Dokument
Von Eckhard Sommer
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Ein Nachfahre eines Klingenthaler Instrumentenhändlers schenkte der Einrichtung eine 246 Jahre alte Messequittung.

Das Harmonikamuseum Zwota hat eine 246 Jahre alte Rarität geschenkt bekommen. Das Original einer Messquittung und Rechnung über acht Instrumente des Klingenthaler Christian Wilhelm Meisel von 1780 überließ dessen direkter, in der Schweiz lebende Nachfahre Jochen Meisel der Einrichtung. Wie Ortschronist Thorald Meisel, der zu Jochen Meisel enge...
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