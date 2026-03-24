Museum im Vogtland freut sich über wertvolles Dokument

Ein Nachfahre eines Klingenthaler Instrumentenhändlers schenkte der Einrichtung eine 246 Jahre alte Messequittung.

Das Harmonikamuseum Zwota hat eine 246 Jahre alte Rarität geschenkt bekommen. Das Original einer Messquittung und Rechnung über acht Instrumente des Klingenthaler Christian Wilhelm Meisel von 1780 überließ dessen direkter, in der Schweiz lebende Nachfahre Jochen Meisel der Einrichtung. Wie Ortschronist Thorald Meisel, der zu Jochen Meisel enge...