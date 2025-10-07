Bürger-Tour führt am Donnerstag durch Planschwitz

Einwohner haben Gelegenheit, bei der Runde mit Stadträten und Verwaltungsvertretern Themen anzusprechen, die ihnen im Heimatort wichtig sind.

Was bewegt die Einwohner von Planschwitz? Die Chance, darüber zu sprechen und es im Ortsbild zu zeigen, besteht am Donnerstagnachmittag. Dann startet 16 Uhr an der Brauhausscheune, Kirchpöhlweg 1a, eine Ortsteil-Besichtigung. Die Runde führt über Kirchpöhlweg und Talsperrenstraße. Geleitet wird sie von Ortsvorsteherin Sindy Prager und der...