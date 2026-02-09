MENÜ
90.000 Fahrgäste in zehn Jahren: Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt überreichte Blumen an Martina Schaufuß.
90.000 Fahrgäste in zehn Jahren: Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt überreichte Blumen an Martina Schaufuß. Bild: Karsten Repert/Verkehrsverbund Vogtland
Oberes Vogtland
Bürgerbus Vogtland begrüßt 90.000. Fahrgast
Redakteur
Von Tino Beyer
Martina Schaufuß aus dem Adorfer Ortsteil Remtengrün wurde mit einem Strauß Blumen überrascht.

Überraschung in Adorf: Dort wurde der 90.000. Fahrgast des Bürgerbusses Vogtland begrüßt - Martina Schaufuß aus Remtengrün erhielt dafür Blumen von Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) und Monja Heinrich vom Verkehrsverbund Vogtland. Martina Schaufuß (72) nutzt den Bürgerbus regelmäßig. „Jeden Donnerstag fahre ich mit dem...
