Bürgerbus Vogtland begrüßt 90.000. Fahrgast

Oberes Vogtland
Martina Schaufuß aus dem Adorfer Ortsteil Remtengrün wurde mit einem Strauß Blumen überrascht.
Überraschung in Adorf: Dort wurde der 90.000. Fahrgast des Bürgerbusses Vogtland begrüßt - Martina Schaufuß aus Remtengrün erhielt dafür Blumen von Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) und Monja Heinrich vom Verkehrsverbund Vogtland. Martina Schaufuß (72) nutzt den Bürgerbus regelmäßig. „Jeden Donnerstag fahre ich mit dem...
