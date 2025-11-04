Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wolfgang Schädlich stellt sich am Bürgermeisterstammtisch Einwohner-Fragen.
Wolfgang Schädlich stellt sich am Bürgermeisterstammtisch Einwohner-Fragen. Bild: Christian Schubert/Archiv
Wolfgang Schädlich stellt sich am Bürgermeisterstammtisch Einwohner-Fragen.
Wolfgang Schädlich stellt sich am Bürgermeisterstammtisch Einwohner-Fragen. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Bürgermeister im Vogtland lädt seine Einwohner an den Stammtisch
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während der Gemeinderatssitzungen fallen die Bürgerfragestunden regelmäßig aus, weil keine Einwohner da sind. Spricht das Format eines Bürgermeisterstammtischs die Einwohner in Muldenhammer mehr an?

Die Wählervereinigung „Vereint für Muldenhammer“ lädt am Donnerstag, 6. November, 17 Uhr, ins Gasthaus „Zur Tanne“ zum Bürgermeisterstammtisch ein. Für alle Einwohner bestehe dort die Möglichkeit, Fragen zu Problemen, die auf den Nägeln brennen, zu stellen. Etwa zu geplanten Straßenbaumaßnahmen oder zur Wärmekonzeption der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
15.09.2025
3 min.
Straßenbau statt Feuerwehrauto: Gemeinderat im Vogtland entscheidet zugunsten lang ersehnter Sanierung
Auch die Muldebrücke wird saniert, wenn im April die Straßenbauarbeiten beginnen.
Um das Straßenbauprojekt Tannenbergsthaler Straße nicht zu gefährden, stellt Gemeinde im Vogtland die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Feuerwehr zurück. Für die Umsetzung beider Vorhaben fehlt das Geld.
Daniela Hommel-Kreißl
15.10.2025
4 min.
Ein Leben für die Feuerwehr: Fast ein halbes Jahrhundert ist dieser Vogtländer schon als Retter im Einsatz
Stefan Jähn wurde von der Gemeinde Muldenhammer für seine Verdienste um die Feuerwehr geehrt.
Stefan Jähn ist seit 46 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, davon 35 als Wehrleiter. Unzählige Hilfeleistungen, Brandbekämpfungen und auch drei Hochwassereinsätze stehen zu Buche. Eine Sache ist ihm besonders wichtig.
Daniela Hommel-Kreißl
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel