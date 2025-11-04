Bürgermeister im Vogtland lädt seine Einwohner an den Stammtisch

Oberes Vogtland
Während der Gemeinderatssitzungen fallen die Bürgerfragestunden regelmäßig aus, weil keine Einwohner da sind. Spricht das Format eines Bürgermeisterstammtischs die Einwohner in Muldenhammer mehr an?
Die Wählervereinigung „Vereint für Muldenhammer“ lädt am Donnerstag, 6. November, 17 Uhr, ins Gasthaus „Zur Tanne“ zum Bürgermeisterstammtisch ein. Für alle Einwohner bestehe dort die Möglichkeit, Fragen zu Problemen, die auf den Nägeln brennen, zu stellen. Etwa zu geplanten Straßenbaumaßnahmen oder zur Wärmekonzeption der...
