Bürgermeister will Tempolimit auf Staatsstraße im Vogtland

In Höhe des ehemaligen Waldbades Bergen befindet sich eine Firmenausfahrt. Eichigts Bürgermeister Stephan Meinel regt hier Tempo 70 an. An welchen anderen Stellen vorübergehend 30 km/h gelten soll.

Der Eichigter Bürgermeister Stephan Meinel (Bürger für Eichigt) macht sich für ein Tempolimit von 70 km/h auf der Staatsstraße 309 bei Bergen stark. Der Grund: Gegenüber der Zufahrt zum ehemaligen Bergen Waldbad ist die Zufahrt zu einem Gelände, auf dem der Busbetrieb Schwab und die Firma Kaiser ihre Fahrzeuge abstellen, begründet Meinel.