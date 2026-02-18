Bürgermeisterkandidaten in Gemeinde im Vogtland händeringend gesucht: Droht sonst die Eingemeindung?

Bis 5. März können sich in Triebel Kandidaten für die Wahl am 10. Mai aufstellen lassen. Was der amtierende Bürgermeister zu einer möglichen Kandidatur sagt – und welche Sorgen ein langjähriger Gemeinderat hat.

Noch zwei Wochen, dann steht fest, welche Namen zur Bürgermeisterwahl in Triebel auf dem Zettel stehen. Stichtag für eine Bewerbung ist Donnerstag, 5. März, 18 Uhr. Beobachter halten es für möglich, dass zur Wahl am 10. Mai gar kein Kandidat ins Rennen geht.