MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Udo Seeger (links) trat zum Jahresende 2025 als ehrenamtlicher Bürgermeister von Triebel zurück. Sein Stellvertreter Christopher Groß führt seither die Amtsgeschäfte.
Udo Seeger (links) trat zum Jahresende 2025 als ehrenamtlicher Bürgermeister von Triebel zurück. Sein Stellvertreter Christopher Groß führt seither die Amtsgeschäfte. Bild: Ronny Hager
Das Gemeindeamt in Triebel. Wer will von hier aus ehrenamtlich die Geschicke der Gemeinde führen?
Das Gemeindeamt in Triebel. Wer will von hier aus ehrenamtlich die Geschicke der Gemeinde führen? Bild: Christian Schubert/Archiv
Der im Juni 2024 gewählte Gemeinderat von Triebel. Kommen Kandidaten für das Bürgermeisteramt aus seinen Reihen?
Der im Juni 2024 gewählte Gemeinderat von Triebel. Kommen Kandidaten für das Bürgermeisteramt aus seinen Reihen? Bild: Christian Schubert/Archiv
Udo Seeger (links) trat zum Jahresende 2025 als ehrenamtlicher Bürgermeister von Triebel zurück. Sein Stellvertreter Christopher Groß führt seither die Amtsgeschäfte.
Udo Seeger (links) trat zum Jahresende 2025 als ehrenamtlicher Bürgermeister von Triebel zurück. Sein Stellvertreter Christopher Groß führt seither die Amtsgeschäfte. Bild: Ronny Hager
Das Gemeindeamt in Triebel. Wer will von hier aus ehrenamtlich die Geschicke der Gemeinde führen?
Das Gemeindeamt in Triebel. Wer will von hier aus ehrenamtlich die Geschicke der Gemeinde führen? Bild: Christian Schubert/Archiv
Der im Juni 2024 gewählte Gemeinderat von Triebel. Kommen Kandidaten für das Bürgermeisteramt aus seinen Reihen?
Der im Juni 2024 gewählte Gemeinderat von Triebel. Kommen Kandidaten für das Bürgermeisteramt aus seinen Reihen? Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Bürgermeisterkandidaten in Gemeinde im Vogtland händeringend gesucht: Droht sonst die Eingemeindung?
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis 5. März können sich in Triebel Kandidaten für die Wahl am 10. Mai aufstellen lassen. Was der amtierende Bürgermeister zu einer möglichen Kandidatur sagt – und welche Sorgen ein langjähriger Gemeinderat hat.

Noch zwei Wochen, dann steht fest, welche Namen zur Bürgermeisterwahl in Triebel auf dem Zettel stehen. Stichtag für eine Bewerbung ist Donnerstag, 5. März, 18 Uhr. Beobachter halten es für möglich, dass zur Wahl am 10. Mai gar kein Kandidat ins Rennen geht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.02.2026
1 min.
A4 nach Lkw-Unfall Richtung Görlitz gesperrt
Ein Unfall auf der A4 Richtung Görlitz sorgt für eine Sperrung der Autobahn. (Symbolbild)
Nach einem Unfall mit einem Lastwagen ist die A4 bei Großröhrsdorf in Richtung Görlitz gesperrt. Die Polizei konnte keine Angaben zur Dauer der Sperrung machen.
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
03.12.2025
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
16.02.2026
4 min.
Porno-Report: Darauf stehen die Sachsen
Swinger-Fantasien stehen ganz oben bei den Klickzahlen: Wenn es um Pornos geht, ist Deutschland weit weniger prüde, als viele glauben.
Der große Jahresreport von Erotik.com zeigt, was Nutzer im Netz wirklich heiß macht. Der Westen hat bei Pornos einen recht einheitlichen Geschmack, im Osten wird mehr experimentiert. Und was der „Tatort“ mit all dem zu tun hat.
Jürgen Becker
18.02.2026
2 min.
Hoeneß warnt: WM mit 48 Teams gefährdet Spieler-Gesundheit
Für Uli Hoeneß spielen bei der WM 2026 zu viele Teams um den Titel. (Archivbild)
Uli Hoeneß sieht die Gesundheit der Profis durch die XXL-WM in Gefahr. Auch den FIFA-Chef kritisiert der 74-Jährige.
12.12.2025
1 min.
Triebel: Bürgermeisterwahl am 10. Mai geplant
Wer sitzt künftig als ehrenamtlicher Bürgermeister im Gemeindeamt Triebel?
Nach dem angekündigten Rücktritt von Amtsinhaber Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) zum Jahresende laufen Vorbereitungen für die Wahl des Nachfolgers.
Ronny Hager
Mehr Artikel