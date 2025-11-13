Bürgerpolizist aus dem Vogtland warnt vor Betrugsmasche am Telefon

Sören Jung hat beim Bürgermeisterstammtisch in Muldenhammer über Vorfälle der vergangenen Tage berichtet.

Bürgerpolizist Sören Jung warnte während des Bürgermeisterstammtischs in Muldenhammer vor einer neuen Betrugsmasche. „Am Telefon geben sich Unbekannte als Mitarbeiter der Sparkasse aus und fragen Kontodaten ab. Wer die preis gibt, hat kurz darauf weniger Geld auf dem Konto.“ Zwölf solcher Anrufe seien in den vergangenen Tagen im Bereich...