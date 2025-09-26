Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mathias Stempell von Jumi-Kinderhilfe in Oelsnitz.
Mathias Stempell von Jumi-Kinderhilfe in Oelsnitz. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Bürgerpreis in Oelsnitz: Das sind die Preisträger
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Verein und ein engagierter Bürger erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung.

Ehrenamtliches Engagement wird in den Kommunen des Vogtlands jedes Jahr mit einem von der Sparkasse Vogtland finanzierten Bürgerpreis gewürdigt. In Oelsnitz gibt es in diesem Jahr zwei Preisträger: der Verein Jumi-Kinderhilfe sowie Danny Großkopf. Das hat der Stadtrat beschlossen. Die Jumi-Kinderhilfe bietet in ihren Räumen an der...
