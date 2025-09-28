Bürgerstiftung für Klingenthal kommt: Sie gehören dem Stiftungsrat an

Oberes Vogtland
Der Stadtrat Klingenthal hat die Gründung einer Bürgerstiftung unter dem Dach der Stiftung der Sparkasse Vogtland beschlossen. Wer dem Stiftungsrat angehört.
Klingenthal erhält eine Bürgerstiftung unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Vogtland. Das hat der Stadtrat bei einer Gegenstimme beschlossen. Die Stiftung soll in Klingenthal Gelder akquirieren, von dessen Erträgen dann Gutes getan werden kann. Über die Verwendung bestimmt ein Stiftungsrat. In Klingenthal gehören ihm OB Judith...
