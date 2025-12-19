„Chance genutzt“: Lob aus dem Stadtrat für Klingenthaler Weltcup-Wochenende

Oberes Vogtland
Nach dem erfolgreichen Sport-Event hält die Begeisterung an.
Das erfolgreiche Weltcup-Wochenende hallt nach: Auch im Klingenthaler Stadtrat gab‘s dafür Lob. „Eine bessere Chance sich zu präsentieren, bekommt man nicht“, sagte Vize-OB Carsten Förster (Pro Klingenthal). „Wir haben sie genutzt und können stolz sein.“ Einen Dank richtete er an VSC-Geschäftsführer Alexander Ziron und sein Team,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.