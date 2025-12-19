MENÜ
15.000 Zuschauer haben die Springen in der Vogtland-Arena verfolgt.
15.000 Zuschauer haben die Springen in der Vogtland-Arena verfolgt.
Oberes Vogtland
„Chance genutzt“: Lob aus dem Stadtrat für Klingenthaler Weltcup-Wochenende
Von Tino Beyer
Nach dem erfolgreichen Sport-Event hält die Begeisterung an.

Das erfolgreiche Weltcup-Wochenende hallt nach: Auch im Klingenthaler Stadtrat gab‘s dafür Lob. „Eine bessere Chance sich zu präsentieren, bekommt man nicht“, sagte Vize-OB Carsten Förster (Pro Klingenthal). „Wir haben sie genutzt und können stolz sein.“ Einen Dank richtete er an VSC-Geschäftsführer Alexander Ziron und sein Team,...
