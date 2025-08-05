Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Chris Hüttner gehört als Nachrücker neu dem Oelsnitzer Stadtrat an.
Chris Hüttner gehört als Nachrücker neu dem Oelsnitzer Stadtrat an.
Oberes Vogtland
Chris Hüttner zieht als Nachrücker in den Oelsnitzer Stadtrat ein
Von Tino Beyer
Tilo Dudek (AfD) war nach seinem Wegzug aus Oelsnitz aus dem Stadtrat ausgeschieden. Sein Nachfolger wurde jetzt verpflichtet.

Zur Stadtratswahl am 9. Juni vergangenen Jahres reichte es für Chris Hüttner knapp nicht für ein Mandat. 321 Stimmen hatte er auf der Liste der AfD erhalten. Jetzt kommt Hüttner jedoch als Nachrücker für den nach Umzug ausgeschiedenen Tilo Dudek zum Zug. Zur Ratssitzung am vorigen Mittwoch, 30. Juli, wurde der beruflich als Zeitsoldat...
